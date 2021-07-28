***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.07.2021 14:19
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 80.625.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.937.500
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.750.000 1.875.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 Nâma
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 76.875.000 38.437.500,000 50,00000 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 80.625.000 40.312.500,000 50,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.08.2021
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.089.404,16
Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.752.799,66
Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.470.296,18
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılması, sermaye artışının iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam ihraç edilecek 40.312.500 nominal değerli paylara ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esassozlesme.pdf
EK: 2 İhraçBelgesionaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952237
BIST