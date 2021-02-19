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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

19.02.2021 18:12



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor, .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911109


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Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,54 27,56 0,56  
Gümüş Gr. 6,13 6,13 0,08  
B. Petrol 63,67 63,67 -0,26  
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