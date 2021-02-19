***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
19.02.2021 18:12
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor, .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911109
BIST
17:581.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,60
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:586,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:588,4497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:58399,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,97
|Açılış
|: 399,79
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BRYAT
|499,40
|119.881.131
|% 10,00
|
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|6.131.290
|% 9,99
|
|BRKSN
|13,76
|77.163.674
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.055.170
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.224.969.266
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.036.035
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.193.117
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,16
|654.183
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,72
|544.945
|% -8,99
|
|SASA
|44,82
|3.224.969.266
|% -10,00
|
|GUBRF
|78,75
|2.330.704.655
|% 2,94
|
|KOZAL
|145,30
|1.988.044.922
|% -4,47
|
|VAKBN
|4,79
|1.918.380.802
|% 9,61
|
|HALKB
|5,92
|1.664.790.423
|% 4,96
|
|VAKBN
|4,79
|1.918.380.802
|% 9,61
|
|HALKB
|5,92
|1.664.790.423
|% 4,96
|
|KARSN
|5,21
|1.392.615.763
|% 1,96
|
|PETKM
|5,20
|1.283.377.166
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,44
|589.982.353
|% -0,81
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9612
|6,9685
|% 0,06
|
|Euro
|8,4421
|8,4484
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7275
|9,7763
|% 0,13
|
|Frank
|7,7447
|7,7913
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8501
|1,8594
|% -0,17
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|13,78
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,56
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,08
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|-0,26
|
Seans Raporu
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