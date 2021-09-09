***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.09.2021 18:10
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/02/2021 - 03/05/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor, .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963018
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.453
En Düşük
1.428
18:058,4468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4495
En Düşük
8,4328
18:059,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0056
En Düşük
9,9775
18:05486,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 486,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|209,00
|2.098.520
|% 10,00
|
|ORCAY
|14,33
|160.667.615
|% 9,98
|
|DOBUR
|22,94
|1.829.101
|% 9,97
|
|YEOTK
|32,20
|73.601.923
|% 9,97
|
|BALAT
|9,82
|2.451.472
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,17
|3.405.042
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|263.766
|% -7,14
|
|AKYHO
|2,38
|18.053.159
|% -6,67
|
|CASA
|133,40
|858.123
|% -4,30
|
|MMCAS
|5,80
|267.563
|% -3,33
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|THYAO
|12,63
|794.244.407
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|TUPRS
|104,30
|444.336.911
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,56
|673.121.110
|% 1,19
|
|GARAN
|9,56
|1.857.726.831
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,33
|575.933.794
|% 0,96
|
|MRGYO
|1,11
|86.447.223
|% 0,91
|
|ODAS
|1,49
|113.419.524
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4409
|8,4468
|% 0,11
|
|Euro
|9,9870
|9,9958
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6418
|11,7002
|% 0,23
|
|Frank
|9,1690
|9,2243
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,19
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|0,13
|