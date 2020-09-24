***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 15:07
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ERDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yok Evet 12.83 A-B Bağımsız Üye Değil - -
FİKRET ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yok Hayır 13.95 A-B Bağımsız Üye Değil - -
MUAMMER BİRAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yok Hayır 0.069 A-B Bağımsız Üye Değil - -
CÜNEYT HAMDİ YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 03.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız) Yok Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843217 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı
METEHAN YILGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız) Bandırma 17 Eylül Üniv İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü Prof. Dr. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843217 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim komitesi üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876466
BIST
16:491.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 13,79
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.120
En Düşük
1.097
16:497,6336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0673
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
16:498,8959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0802
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
16:49456,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,08
|Açılış
|: 456,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler16:47
|CRFSA
|23,98
|22.366.640
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.274.726
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|1.772.417
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|33.287.532
|% 9,99
|
|TKURU
|707,00
|23.882.756
|% 9,99
|
|UTPYA
|10,80
|18.286.652
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|13.413.052
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|650.088
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|12.505.255
|% -9,98
|
|ADESE
|2,38
|467.526.991
|% 3,03
|
|AVOD
|4,89
|351.663.301
|% 7,71
|
|EKGYO
|1,74
|319.211.942
|% 0,00
|
|RTALB
|50,00
|253.374.408
|% 2,04
|
|ODAS
|2,62
|241.740.272
|% -0,38
|
|ODAS
|2,62
|241.740.272
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,42
|79.066.528
|% 0,71
|
|PEKGY
|2,86
|149.817.963
|% 0,70
|
|FORMT
|4,20
|196.017.454
|% 9,95
|
|TURSG
|5,66
|169.436.864
|% 0,89
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6274
|7,6354
|% -0,85
|
|Euro
|8,8875
|8,9008
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,7102
|9,7589
|% -0,67
|
|Frank
|8,2186
|8,2681
|% -1,05
|
|Riyal
|2,0319
|2,0421
|% -0,78
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-7,12
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.080
|-47,00
|
|Tam
|3.027
|3.105
|-40,12
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|-19,41
|
|Çeyrek
|734
|751
|-9,71
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|0,03
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
16:59VANGD
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 321 adet işlem
-
16:57OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 772, 023 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 51 artarak (% 1.34 ) 1, 023
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BMELK, UZERB, SUMAS, KERVN, TKURU, YONGA, BRKO, DARDL, VANGD
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, MERIT, AYES, ARTI, TOASO, EMNIS, MEGAP, MEGAP, MMCAS, BEYAZ