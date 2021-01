***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fikret ÇETİN 11.249.876,25 TRY 13,95Adnan ERDAN 10.346.305,63 TRY 12,83Emine Sevgi BİRAV 5362500 TRY 6,65Mutlu HASEKİ 5362500 TRY 6,65Muammer BİRAV 553370 TRY 0,69Fatih ERDAN 487500 TRY 0,60Mahmut ERDAN 487500 TRY 0,60Halka Açık Kısım 46.775.448,13 TRY 58,02Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 3750000 TRY 3750000 TRY 4,65 3.750.000 ADEDİ İÇİN - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARISININ SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem GörmüyorB Nama 76875000 TRY 76875000 TRY 95,35 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901922BIST