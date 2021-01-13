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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2021 17:37



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fikret ÇETİN 11.249.876,25 TRY 13,95
Adnan ERDAN 10.346.305,63 TRY 12,83
Emine Sevgi BİRAV 5362500 TRY 6,65
Mutlu HASEKİ 5362500 TRY 6,65
Muammer BİRAV 553370 TRY 0,69
Fatih ERDAN 487500 TRY 0,60
Mahmut ERDAN 487500 TRY 0,60
Halka Açık Kısım 46.775.448,13 TRY 58,02

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 3750000 TRY 3750000 TRY 4,65 3.750.000 ADEDİ İÇİN - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARISININ SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem Görmüyor
B Nama 76875000 TRY 76875000 TRY 95,35 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901922


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CMENT 56,10 4.109.045 % 10,00  
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Riyal 1,9685 1,9784 % -0,63  
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Altın Gr. 443 443 -1,69  
Cumhuriyet 2.949 2.994 5,00  
Tam 2.934 3.008 1,16  
Yarım 1.418 1.455 0,56  
Çeyrek 711 728 0,29  
Gümüş.Ons 25,45 25,49 -0,07  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 -0,04  
B. Petrol 56,39 56,39 -0,19  
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