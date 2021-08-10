***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fikret ÇETİN 16.874.814,38 TRY 13,95Adnan ERDAN 15.519.458,44 TRY 12,83Emine Sevgi BİRAV 8043750 TRY 6,65Mutlu HASEKİ 8043750 TRY 6,65Muammer BİRAV 830055 TRY 0,69Fatih ERDAN 731250 TRY 0,60Mahmut ERDAN 731250 TRY 0,60Halka Açık Kısım 70.163.172,18 TRY 58,02Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 5625000 TRY 5625000 TRY 4,65 5.625.000 ADEDİ İÇİN - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARISININ SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem GörmüyorB Nama 115312500 TRY 115312500 TRY 95,35 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956888BIST