***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2021 15:18
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fikret ÇETİN 16.874.814,38 TRY 13,95
Adnan ERDAN 15.519.458,44 TRY 12,83
Emine Sevgi BİRAV 8043750 TRY 6,65
Mutlu HASEKİ 8043750 TRY 6,65
Muammer BİRAV 830055 TRY 0,69
Fatih ERDAN 731250 TRY 0,60
Mahmut ERDAN 731250 TRY 0,60
Halka Açık Kısım 70.163.172,18 TRY 58,02
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 5625000 TRY 5625000 TRY 4,65 5.625.000 ADEDİ İÇİN - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARISININ SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI İşlem Görmüyor
B Nama 115312500 TRY 115312500 TRY 95,35 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956888
BIST