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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2022 15:19
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ERDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yok Evet 12.83 A-B Bağımsız Üye Değil - -
FİKRET ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yok Hayır 13.95 A-B Bağımsız Üye Değil - -
MUAMMER BİRAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yok Hayır 0.069 A-B Bağımsız Üye Değil - -
METEHAN YILGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız) Bandırma 17 Eylül Üniv İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü Prof. Dr. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021026 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim komitesi üyesi
BURAK OKBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok - Hayır 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021026 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024784


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