***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2022 15:19
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ADNAN ERDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yok Evet 12.83 A-B Bağımsız Üye Değil - -
FİKRET ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yok Hayır 13.95 A-B Bağımsız Üye Değil - -
MUAMMER BİRAV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.1986 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yok Hayır 0.069 A-B Bağımsız Üye Değil - -
METEHAN YILGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.04.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi(Bağımsız) Bandırma 17 Eylül Üniv İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü Prof. Dr. Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021026 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim komitesi üyesi
BURAK OKBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Mühendisi 29.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok - Hayır 0 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021026 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024784
BIST
15:352.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,66
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:3514,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0606
|Açılış
|: 14,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8527
En Düşük
14,7579
15:3515,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0800
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:35912,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,90
|Açılış
|: 912,39
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:35
|CEMTS
|25,96
|36.251.494
|% 10,00
|
|EGSER
|23,76
|52.048.384
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.707.862
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.399.017
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.460.854
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.543.406
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.888.040
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,96
|28.695.991
|% -8,44
|
|TKFEN
|19,54
|513.884.350
|% -6,86
|
|THYAO
|40,64
|2.784.583.106
|% 0,35
|
|AKBNK
|8,86
|944.129.562
|% -1,23
|
|SISE
|17,91
|939.040.332
|% 1,13
|
|TUPRS
|234,10
|814.011.317
|% -1,64
|
|EREGL
|33,38
|789.838.359
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,63
|691.304.234
|% -0,75
|
|ODAS
|2,44
|415.189.699
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|184.376.172
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|571.012.508
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|944.129.562
|% -1,23
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8478
|14,8502
|% 0,41
|
|Euro
|15,6268
|15,6382
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,5526
|18,6456
|% 1,03
|
|Frank
|15,1863
|15,2777
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,43
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,66
|
|Altın Gr.
|912
|913
|12,02
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|94,00
|
|Tam
|6.046
|6.196
|94,32
|
|Yarım
|2.922
|2.997
|45,63
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|22,81
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,36
|
Seans Raporu
15:35
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15:49TCELL
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 020, 743 adet işlem
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15:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SISE
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15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 86 kaybederek (% -0.64 ) 2, 168
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15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, EGSER, CEMTS, YUNSA, CRDFA, UFUK, KNFRT
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