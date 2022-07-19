***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 10:49
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH ERDAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MAHMUT ERDAN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Mühendis Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
EDA GÜRSOY Mali işler Müdürü Muhasebeci Muhasebeci
ÖZAYDIN ERBAŞ Üretim Müdürü Yönetici Üretim Müdürü
HAYDAR DURUKAN Ofset Tesisleri Müdürü Yönetici Ofset Tesisleri Müdürü
VEDAT ARMAN İnsan Kaynakları Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü
VOLKAN EROL Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Yönetici Bilgi işlem Müdürü / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
PERİHAN KÜÇÜKOĞLU Kalite Kontrol Müdürü Teknisyen Kalite Kontrol Görevlisi -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046268
BIST
10:502.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,94
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:5017,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1331
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5655
En Düşük
17,4264
10:5018,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2968
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
18,0108
En Düşük
17,6727
10:50965,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,96
|Açılış
|: 965,51
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
965,65
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:50
|KLRHO
|12,55
|12.740.693
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.671.836
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.421.676
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|10,05
|67.917.948
|% 8,77
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|PENTA
|406,70
|12.633.504
|% -4,53
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,45
|2.084.475
|% -2,84
|
|LIDFA
|9,59
|6.528.122
|% -2,74
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|KCHOL
|34,48
|254.410.434
|% 0,52
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|EKGYO
|3,08
|604.991.448
|% 3,70
|
|ODAS
|3,47
|213.755.670
|% -0,57
|
|YKBNK
|4,34
|148.550.768
|% -1,14
|
|SISE
|20,84
|464.754.322
|% 0,87
|
|THYAO
|49,66
|1.069.435.759
|% -0,64
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5492
|17,5655
|% 0,76
|
|Euro
|17,9946
|18,0108
|% 1,68
|
|Sterlin
|20,9944
|21,0996
|% 0,90
|
|Frank
|18,0012
|18,1096
|% 1,17
|
|Riyal
|4,6610
|4,6844
|% 0,52
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,42
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.531
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.182
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,58
|