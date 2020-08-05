***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.08.2020 18:15
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/08/2020
Karar Sayısı
2020/23
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN KARAR TARİHİ : 05 / 08 / 2020 KARAR SAYISI : 2020/023 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR 1-İşletmemizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir. 2-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 3-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve Kar ve Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını, İşletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu BaşkanıGenel MüdürMali İşler Müdürü Adnan ERDAN Fatih ERDANMustafa DEMİREL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865470
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,1565
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,2488
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
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8,4274
En Düşük
8,1274
18:05462,90
En Yüksek
|Değişim
|: 3,57%
|| 15,97
|Açılış
|: 462,90
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2163
|9,2625
|% 2,74
|
|Frank
|7,7280
|7,7745
|% 2,95
|
|Riyal
|1,8734
|1,8828
|% 2,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|23,84
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,97
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.101
|116,90
|
|Tam
|3.131
|3.191
|120,10
|
|Yarım
|1.520
|1.558
|61,00
|
|Çeyrek
|762
|780
|29,40
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,38
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|0,80
|
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