***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14/10/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı ve Yönetim Kurulumuzun 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.125.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 25 oranında artırılarak 80.625.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 09.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 23.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 39.351,616 TL olup, bu paylar 28-29 Aralık 2020 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı 1,5 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.bantas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılamayan kısım paylar için her hangi bir satın alma taahhüdü bulunmamaktadır. Satılamayan paylar Tebliğ VII-128.1. madde 25.1(a) uyarınca 6 işgünü içinde iptal edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894732BIST