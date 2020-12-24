***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.12.2020 12:24
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14/10/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı ve Yönetim Kurulumuzun 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.125.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 25 oranında artırılarak 80.625.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 09.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 23.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 39.351,616 TL olup, bu paylar 28-29 Aralık 2020 tarihleri arasında 2 işgünü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı 1,5 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.bantas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılamayan kısım paylar için her hangi bir satın alma taahhüdü bulunmamaktadır. Satılamayan paylar Tebliğ VII-128.1. madde 25.1(a) uyarınca 6 işgünü içinde iptal edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894732
BIST
12:381.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:387,6509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
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7,6740
En Düşük
7,6240
12:389,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
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9,3717
En Düşük
9,2931
12:38462,02
En Yüksek
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|Açılış
|: 462,02
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|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:38
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.426.497
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|31.796.355
|% 9,95
|
|NETAS
|25,46
|170.884.963
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|PEKGY
|2,90
|518.479.416
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|543.146.618
|% -6,17
|
|NIBAS
|66,00
|5.600.289
|% -5,71
|
|THYAO
|12,73
|921.565.671
|% 2,17
|
|ECILC
|7,56
|654.139.094
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,56
|643.668.801
|% -1,27
|
|HLGYO
|3,50
|543.146.618
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,90
|518.479.416
|% -6,45
|
|SKBNK
|1,56
|643.668.801
|% -1,27
|
|PEKGY
|2,90
|518.479.416
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|543.146.618
|% -6,17
|
|TSKB
|1,88
|204.288.336
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,15
|217.752.253
|% -1,38
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6458
|7,6509
|% 0,14
|
|Euro
|9,3258
|9,3351
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,3562
|10,4082
|% 0,64
|
|Frank
|8,5692
|8,6209
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0318
|2,0420
|% 0,08
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|4,85
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|15,58
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|7,54
|
|Çeyrek
|738
|755
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,12
|