***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.06.2020 15:00
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ: 04.06.2020 KARAR SAYISI : 2020/017 Gündem: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK da yer alan hükümler çerçevesinde komitelerin oluşturulması hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanarak Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde 1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Cüneyt Hamdi Yaman ve Metehan Yılgör'ün seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Metehan Yılgör'ün seçilmesine, 2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Metehan Yılgör, Cüneyt Hamdi Yaman ve Gürcan Soyöz' ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Cüneyt Hamdi Yaman'ın seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olan Gürcan Soyöz 'nün ve Yatırımcı ilişkileri personeli olan Volkan Erol'un görevlerine devam etmesine, 3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Cüneyt Hamdi Yaman, Volkan EROL, Metehan Yılgör'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Metehan Yılgör'ün seçilmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849113
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|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
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|THYAO
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|1.318.417.914
|% 0,48
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|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
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|PETKM
|3,86
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|GARAN
|8,14
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|EKGYO
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|635.866.092
|% 0,00
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|EKGYO
|1,66
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|PETKM
|3,86
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|IHLGM
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|280.510.630
|% -0,74
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|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4858
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|Frank
|7,0432
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|Riyal
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|% 0,37
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.713
|1.713
|13,72
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|Altın Gr.
|373
|373
|4,87
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|Cumhuriyet
|2.420
|2.452
|25,30
|
|Tam
|2.491
|2.523
|26,00
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|Yarım
|1.216
|1.232
|12,70
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|Çeyrek
|608
|616
|6,30
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|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,07
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|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
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