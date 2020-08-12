***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12/08/2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmak suretiyle almış olduğu 2020/025' nolu kararına istinadenSn.Gürcan SOYÖZ'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle, kendisinden boşalan üyeliğe 12/08/2020 tarihi itibariyle Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Sn. Volkan EROL'un atanmasına , Volkan EROL'dan boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine de Sayın Serdar Keskinler'in atanmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868387BIST