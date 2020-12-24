***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
24.12.2020 17:44
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BNTAS
İlgili Şirket Ünvanı BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 64.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.625.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 16.125.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 39.351,616
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 29.12.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup,bu paylar 1.5 TL değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BNTAS.pdf
EK: 2 BNTAS_EN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894796
BIST