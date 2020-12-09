***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.12.2020 09:34
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892228
BIST
12:171.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:177,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:179,4970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:17468,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,87
|Açılış
|: 468,47
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:17
|AKFGY
|4,73
|20.659.729
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.731.932
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.161.287
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.219.484
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,79
|19.498.062
|% -5,87
|
|BSOKE
|2,63
|247.272.272
|% -5,40
|
|EREGL
|13,44
|1.046.623.755
|% -0,07
|
|SISE
|7,08
|996.962.396
|% -0,70
|
|PETKM
|4,87
|917.986.009
|% -0,41
|
|SELEC
|17,86
|749.395.853
|% -1,65
|
|KRDMD
|5,14
|731.367.790
|% -1,72
|
|PETKM
|4,87
|917.986.009
|% -0,41
|
|DOHOL
|2,99
|432.990.248
|% 4,18
|
|KRDMD
|5,14
|731.367.790
|% -1,72
|
|SISE
|7,08
|996.962.396
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,08
|285.706.431
|% 1,46
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8262
|7,8318
|% 0,16
|
|Euro
|9,4918
|9,4970
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4807
|10,5333
|% 0,68
|
|Frank
|8,7806
|8,8335
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0802
|2,0906
|% 0,11
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-10,23
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-12,00
|
|Tam
|3.088
|3.166
|-14,79
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,15
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,58
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|49,40
|49,40
|0,56
|