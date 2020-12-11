***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.12.2020 09:25
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892727
BIST
10:461.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:467,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9540
En Düşük
7,8772
10:469,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6534
En Düşük
9,5637
10:46468,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:44
|DITAS
|38,72
|4.421.243
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.978.413
|% 9,95
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,46
|2.489.881
|% -5,75
|
|RHEAG
|4,19
|6.170.388
|% -4,99
|
|VANGD
|7,54
|598.864
|% -4,80
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|GARAN
|9,47
|357.883.348
|% -0,32
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|ASELS
|17,41
|198.094.202
|% -1,25
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|ALBRK
|1,86
|182.648.805
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,45
|134.471.538
|% 1,40
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9418
|7,9479
|% 0,73
|
|Euro
|9,6377
|9,6454
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,5171
|10,5698
|% 0,51
|
|Frank
|8,9117
|8,9654
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1095
|2,1200
|% 0,55
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
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Seans Raporu
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