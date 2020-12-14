***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.12.2020 09:14
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892943
BIST
11:571.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 16,49
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
11:577,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0763
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
11:579,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1188
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
11:57465,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,45
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler11:57
|VERTU
|10,67
|26.814.461
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|88.737.670
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|SILVR
|7,15
|17.479.536
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|SISE
|7,36
|1.111.141.885
|% 1,80
|
|KRVGD
|16,97
|1.042.118.681
|% 6,66
|
|GARAN
|9,72
|823.484.283
|% 1,99
|
|THYAO
|12,71
|807.730.403
|% 2,42
|
|KRDMD
|5,37
|806.398.620
|% 0,75
|
|ALBRK
|1,87
|185.349.174
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|351.092.977
|% 3,01
|
|KRVGD
|16,97
|1.042.118.681
|% 6,66
|
|EKGYO
|2,02
|100.190.500
|% 1,51
|
|PEKGY
|2,50
|92.601.533
|% 1,21
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9158
|7,9184
|% 0,97
|
|Euro
|9,6144
|9,6222
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,5881
|10,6412
|% 2,39
|
|Frank
|8,8931
|8,9466
|% 1,25
|
|Riyal
|2,1062
|2,1167
|% 1,04
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-11,29
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,57
|50,57
|0,59
|