BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

BIST En Aktif Hisseler12:04
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|IDGYO
|7,60
|9.749.432
|% 9,99
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7923
|7,7965
|% -0,51
|Euro
|9,5129
|9,5176
|% -0,17
|Sterlin
|10,4936
|10,5462
|% -0,12
|Frank
|8,7960
|8,8489
|% -0,23
|Riyal
|2,0721
|2,0825
|% -0,50
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,74
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,56
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|25,00
|Tam
|3.078
|3.156
|-4,77
|Yarım
|1.488
|1.527
|-2,31
|Çeyrek
|746
|763
|-1,15
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,47
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,08
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|-0,10
Seans Raporu 12:04
- 12:16XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 69 artarak (% 0.93 ) 1, 269
- 12:16 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, AVOD, YAPRK, UZERB, IDGYO, UMPAS, SNKRN
- 12:16 YAPRK, IZTAR, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 12:16 MERIT, NUGYO, SILVR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 12:16 Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 103 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem