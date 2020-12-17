***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.12.2020 09:13
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893588
BIST
12:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,44
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.399
12:057,7513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0513
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:059,4899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0206
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:05468,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:05
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.380.407
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,27
|8.759.918
|% 8,82
|
|HLGYO
|3,74
|112.754.216
|% 7,78
|
|NIBAS
|75,65
|12.256.989
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|5.630.678
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|AKENR
|2,24
|171.261.970
|% 2,75
|
|AKBNK
|6,39
|165.846.958
|% 0,63
|
|AKSA
|11,94
|24.642.935
|% 1,36
|
|AEFES
|22,80
|19.531.829
|% 0,53
|
|AFYON
|4,40
|18.646.194
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,36
|488.182.527
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,81
|288.222.100
|% 3,69
|
|ODAS
|4,01
|366.595.131
|% -1,23
|
|ALBRK
|1,99
|155.670.849
|% 2,58
|
|GARAN
|9,79
|760.905.909
|% 0,72
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7449
|7,7513
|% -0,66
|
|Euro
|9,4779
|9,4899
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,5141
|10,5669
|% 0,14
|
|Frank
|8,7511
|8,8038
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0631
|2,0735
|% -0,54
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|13,55
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|24,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|16,85
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|8,15
|
|Çeyrek
|750
|767
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,54
|