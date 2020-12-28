***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.12.2020 09:35
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 39.351,616 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi : 29.12.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895072
BIST
12:211.440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 14,35
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:217,4776
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1087
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4753
12:219,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0874
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1476
12:21453,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,02
|Açılış
|: 453,57
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,41
BIST En Aktif Hisseler12:21
|YAPRK
|66,55
|4.050.267
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|26.322.300
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|258.425.758
|% -9,99
|
|BRSAN
|27,96
|449.613.938
|% -7,72
|
|SANKO
|9,52
|7.808.546
|% -7,03
|
|INVEO
|44,36
|34.111.042
|% -5,86
|
|NIBAS
|63,00
|6.764.991
|% -4,55
|
|GUBRF
|66,70
|1.079.592.079
|% 4,22
|
|SISE
|7,31
|854.387.217
|% 1,67
|
|BRSAN
|27,96
|449.613.938
|% -7,72
|
|KOZAL
|93,65
|354.493.154
|% -1,11
|
|TUPRS
|108,40
|312.701.762
|% 2,26
|
|SISE
|7,31
|854.387.217
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,54
|175.580.793
|% 1,99
|
|ODAS
|3,94
|285.087.947
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,17
|144.241.772
|% 1,40
|
|TSKB
|1,84
|113.262.865
|% 0,55
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4747
|7,4776
|% -1,43
|
|Euro
|9,1480
|9,1546
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,1217
|10,1724
|% -1,24
|
|Frank
|8,3855
|8,4360
|% -1,14
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% -1,29
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|2,74
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-25,01
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-12,10
|
|Çeyrek
|726
|742
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,67
|51,67
|0,33
|