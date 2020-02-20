***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 16:06
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820385
BIST
16:05116.241
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.955,59
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.212
16:056,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:056,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
16:05316,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,41
|Açılış
|: 316,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,19
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|178.881.783
|% 19,87
|
|QNBFL
|147,70
|7.098.601
|% 11,89
|
|HATEK
|9,56
|32.524.228
|% 11,68
|
|LOGO
|73,45
|72.908.813
|% 8,17
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,27
|765.420.347
|% -19,41
|
|VERTU
|5,40
|35.989.959
|% -18,18
|
|GSRAY
|3,23
|846.844.026
|% -17,18
|
|FENER
|16,72
|771.801.226
|% -13,99
|
|VKING
|2,87
|3.634.266
|% -12,77
|
|ASELS
|28,56
|1.210.407.573
|% -4,10
|
|BJKAS
|3,14
|1.132.795.908
|% -10,80
|
|THYAO
|14,50
|988.676.590
|% -2,68
|
|GSRAY
|3,23
|846.844.026
|% -17,18
|
|FENER
|16,72
|771.801.226
|% -13,99
|
|BJKAS
|3,14
|1.132.795.908
|% -10,80
|
|CEMAS
|1,24
|334.218.417
|% -6,06
|
|GSRAY
|3,23
|846.844.026
|% -17,18
|
|IHLGM
|1,20
|214.207.262
|% -7,69
|
|ODAS
|2,08
|342.056.182
|% -6,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8183
|7,8575
|% -0,27
|
|Frank
|6,1709
|6,2081
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6201
|1,6282
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|4,48
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|22,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|23,33
|
|Yarım
|1.010
|1.037
|11,28
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,39
|59,39
|0,27
|
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