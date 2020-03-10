***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:44
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826302
BIST
17:33103.218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -305,71
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:336,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:336,9961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0337
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:33326,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,07
|Açılış
|: 326,75
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|5,70
|50.880.649
|% 16,33
|
|DOKTA
|25,52
|21.427.463
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.914.692
|% 14,73
|
|DGATE
|8,00
|95.000.158
|% 11,11
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,62
|896.542
|% -14,98
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|TSPOR
|5,15
|196.828.296
|% -9,65
|
|GSRAY
|2,73
|186.437.943
|% -9,30
|
|TDGYO
|1,77
|5.409.256
|% -9,23
|
|THYAO
|10,38
|974.915.757
|% 0,00
|
|ASELS
|27,02
|959.173.314
|% -2,67
|
|GARAN
|9,47
|616.029.971
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,35
|383.268.364
|% 2,62
|
|ODAS
|1,81
|246.359.617
|% -3,21
|
|IHLGM
|1,22
|209.416.912
|% -3,17
|
|YKBNK
|2,35
|383.268.364
|% 2,62
|
|ODAS
|1,81
|246.359.617
|% -3,21
|
|KARSN
|1,60
|164.443.821
|% -3,61
|
|EKGYO
|1,35
|130.343.642
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9607
|8,0006
|% -0,93
|
|Frank
|6,5543
|6,5937
|% -0,86
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|-23,13
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-16,73
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-8,09
|
|Çeyrek
|522
|534
|-4,05
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
|