***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 15:54
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827075
BIST
15:4499.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -1.747,74
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.968
15:446,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0384
|Açılış
|: 6,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
15:447,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0791
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:44330,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,23
|Açılış
|: 330,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.510.689
|% 19,79
|
|ECILC
|3,93
|215.228.149
|% 18,02
|
|DEVA
|9,76
|142.527.116
|% 17,73
|
|SELEC
|7,13
|95.049.453
|% 15,93
|
|VKING
|3,36
|20.976.283
|% 13,51
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,94
|269.525.112
|% -17,40
|
|MRGYO
|0,82
|11.117.711
|% -16,33
|
|ATEKS
|9,30
|3.302.483
|% -15,30
|
|VKFYO
|1,59
|1.428.293
|% -14,97
|
|ASELS
|25,22
|831.204.922
|% -2,63
|
|THYAO
|9,46
|626.194.682
|% -5,12
|
|GARAN
|9,37
|380.682.667
|% 0,21
|
|TSPOR
|3,94
|269.525.112
|% -17,40
|
|GSRAY
|2,23
|225.256.447
|% -13,23
|
|IHLGM
|1,07
|149.937.270
|% -10,08
|
|CEMAS
|0,87
|122.175.920
|% -13,00
|
|ODAS
|1,53
|187.109.463
|% -11,05
|
|ADESE
|1,26
|134.490.336
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,23
|225.256.447
|% -13,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9623
|8,0023
|% 0,44
|
|Frank
|6,5864
|6,6261
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6398
|1,6480
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,68
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.181
|2.235
|25,53
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,35
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|35,77
|35,77
|-1,45
|
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