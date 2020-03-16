***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:56
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829258
BIST
13:3789.304
En Yüksek
|Değişim
|: -6,59%
|| -6.301,20
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.287
13:376,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3899
En Düşük
6,2780
13:377,1385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1055
|Açılış
|: 7,1330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:37308,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -3,29
|Açılış
|: 308,10
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
307,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,97
|60.761.092
|% 8,79
|
|KUYAS
|1,13
|9.142.785
|% 6,60
|
|VKING
|3,78
|5.584.503
|% 5,88
|
|ISKUR
|292.999,60
|293.000
|% 3,90
|
|HURGZ
|0,81
|1.142.051
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|828.511
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.199.357
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.402.359
|% -10,00
|
|QNBFL
|121,50
|736.263
|% -10,00
|
|ASELS
|23,56
|359.444.694
|% -7,46
|
|THYAO
|8,47
|305.105.187
|% -7,33
|
|GARAN
|8,34
|281.659.603
|% -7,44
|
|ECILC
|3,78
|169.603.391
|% -6,90
|
|YKBNK
|2,10
|98.935.060
|% -4,98
|
|ODAS
|1,27
|76.596.200
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,88
|51.993.089
|% -7,37
|
|YKBNK
|2,10
|98.935.060
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,15
|50.806.957
|% -4,17
|
|ECILC
|3,78
|169.603.391
|% -6,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8265
|7,8657
|% 1,02
|
|Frank
|6,7365
|6,7771
|% 1,67
|
|Riyal
|1,6957
|1,7042
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-24,71
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,23
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,56
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,78
|
|Gümüş.Ons
|12,95
|13,00
|-1,75
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,35
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|