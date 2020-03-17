***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:24
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829847
BIST
16:0184.931
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -2.957,15
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:016,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0638
|Açılış
|: 6,4940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:017,1303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0626
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1234
16:01309,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,59
|Açılış
|: 309,84
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.264.860
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PEKGY
|2,00
|6.127.101
|% 6,38
|
|KARTN
|287,10
|7.429.334
|% 5,20
|
|DITAS
|7,37
|502.809
|% 4,54
|
|CRFSA
|4,86
|2.393.159
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.888.393
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|16.927.481
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.458.803
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|5.484.529
|% -10,00
|
|ASELS
|21,20
|969.837.294
|% -7,50
|
|THYAO
|7,88
|817.585.173
|% -4,25
|
|GARAN
|8,20
|588.561.109
|% 0,12
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|YKBNK
|1,98
|264.332.872
|% -2,46
|
|YKBNK
|1,98
|264.332.872
|% -2,46
|
|IHLGM
|0,79
|83.684.804
|% -8,14
|
|THYAO
|7,88
|817.585.173
|% -4,25
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,89
|78.492.570
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8294
|7,8686
|% -0,52
|
|Frank
|6,7243
|6,7648
|% -0,61
|
|Riyal
|1,7246
|1,7332
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,56
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|2.063
|2.094
|26,00
|
|Tam
|2.061
|2.114
|30,72
|
|Yarım
|996
|1.022
|14,85
|
|Çeyrek
|500
|511
|7,43
|
|Gümüş.Ons
|12,34
|12,37
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,10
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|B. Petrol
|29,72
|29,72
|-0,33
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