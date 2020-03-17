***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:03
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829985
BIST
12:2982.353
En Yüksek
|Değişim
|: -6,30%
|| -5.535,57
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.226
12:296,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0368
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4647
En Düşük
6,4177
12:297,1802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,1670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:29308,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -5,38
|Açılış
|: 308,06
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.952.351
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|CIMSA
|5,49
|2.927.793
|% -10,00
|
|LUKSK
|5,31
|156.716
|% -10,00
|
|GEREL
|1,71
|2.790.465
|% -10,00
|
|YKSLN
|4,86
|2.201.936
|% -10,00
|
|ASELS
|20,68
|388.612.083
|% -9,77
|
|THYAO
|7,45
|314.214.235
|% -9,48
|
|GARAN
|7,91
|257.321.587
|% -3,42
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|AKBNK
|5,77
|93.507.450
|% -3,35
|
|TSKB
|0,86
|48.162.782
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.376.207
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,45
|314.214.235
|% -9,48
|
|KARSN
|1,15
|45.703.604
|% -9,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8444
|7,8838
|% -0,33
|
|Frank
|6,7599
|6,8006
|% -0,08
|
|Riyal
|1,7162
|1,7248
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-40,76
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|2.066
|2.097
|29,00
|
|Tam
|2.054
|2.107
|24,04
|
|Yarım
|993
|1.019
|11,62
|
|Çeyrek
|498
|510
|5,82
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,36
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,11
|30,11
|0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29EGPRO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 7.75 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 369 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAA, KOZAL
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4080, 96 kaybederek (% -4.87 ) 79, 651
-
12:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VANGD, MEMSA, DARDL, IZFAS, SAFKR, MEGAP, RODRG, BMELK, MEGAP, GRNYO