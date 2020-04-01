***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 10:00
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833725
BIST
11:2388.973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -670,80
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:236,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0348
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6508
En Düşük
6,6108
11:237,2783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0157
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:23340,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,97
|Açılış
|: 340,75
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.216.768
|% 10,00
|
|HURGZ
|0,99
|247.388
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|MTRYO
|3,16
|5.310.938
|% -8,93
|
|CRDFA
|1,99
|2
|% -5,69
|
|KSTUR
|23,00
|4.485
|% -4,56
|
|OYAYO
|4,91
|1.720.267
|% -4,47
|
|GARAN
|8,12
|188.940.650
|% -0,12
|
|PGSUS
|36,44
|182.210.050
|% 6,55
|
|THYAO
|9,01
|152.949.321
|% -0,66
|
|ASELS
|23,24
|132.843.341
|% -1,53
|
|ISFIN
|2,93
|128.977.046
|% 2,09
|
|IHLGM
|1,12
|106.034.922
|% 6,67
|
|ODAS
|1,42
|127.315.997
|% 4,41
|
|IHLAS
|0,54
|44.207.150
|% 5,88
|
|CEMAS
|0,80
|36.828.395
|% 6,67
|
|ISFIN
|2,93
|128.977.046
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1875
|8,2286
|% -0,01
|
|Frank
|6,8510
|6,8923
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7589
|1,7677
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|16,96
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|25,10
|25,10
|-1,25
|
Seans Raporu
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11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1029, 49 kaybederek (% -0.96 ) 105, 761
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11:29XU100
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