***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 14:41
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833822
BIST
16:0388.551
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.092,35
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:036,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6784
En Düşük
6,6108
16:037,2862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:03340,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,45
|Açılış
|: 340,22
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.609.267
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|UFUK
|3,09
|60.667
|% 9,96
|
|RTALB
|5,13
|13.847.444
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.275.187
|% -9,80
|
|PEKGY
|2,45
|24.934.486
|% -9,26
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|BNTAS
|2,68
|63.086.897
|% -8,22
|
|PGSUS
|35,84
|347.078.364
|% 4,80
|
|IHLGM
|1,06
|245.357.025
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|226.776.621
|% 1,47
|
|HUBVC
|19,73
|180.820.338
|% -3,38
|
|NATEN
|15,76
|72.509.219
|% -3,49
|
|IHLGM
|1,06
|245.357.025
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|226.776.621
|% 1,47
|
|BNTAS
|2,68
|63.086.897
|% -8,22
|
|HLGYO
|1,19
|22.194.815
|% -2,46
|
|ULUUN
|4,40
|58.525.111
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2362
|8,2775
|% 0,58
|
|Frank
|6,8708
|6,9122
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7676
|1,7765
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.586
|7,39
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,20
|25,20
|-1,15
|
Seans Raporu
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16:18KAREL
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Endeks 88, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 8, 685.00 milyon TL de