***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:25
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834526
BIST
12:4189.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 129,40
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
12:416,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0893
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
12:417,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0436
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
12:41347,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,01
|Açılış
|: 347,42
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.480.673
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.871.036
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.322.900
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|YBTAS
|4.510,00
|9.020
|% -7,01
|
|PETKM
|3,43
|318.883.192
|% -0,87
|
|TUPRS
|86,10
|310.551.673
|% 4,17
|
|ASELS
|23,34
|248.095.663
|% 0,86
|
|GARAN
|7,51
|245.336.987
|% -1,18
|
|GSRAY
|2,05
|178.619.818
|% -6,82
|
|PETKM
|3,43
|318.883.192
|% -0,87
|
|GSRAY
|2,05
|178.619.818
|% -6,82
|
|IHLGM
|0,98
|59.458.799
|% -2,00
|
|YKBNK
|1,83
|103.114.149
|% -1,08
|
|KARSN
|1,31
|66.318.085
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2119
|8,2531
|% 0,45
|
|Frank
|6,8372
|6,8783
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7769
|1,7858
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,40
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,75
|31,75
|1,81
|