***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:49
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838183
BIST
12:5696.370
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.179,64
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:566,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8601
En Düşük
6,8079
12:567,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:56378,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,41
|Açılış
|: 378,27
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.000.382
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.695.726
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.851.275
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|16.698.391
|% -9,76
|
|IHEVA
|2,10
|61.128.996
|% -9,48
|
|IDEAS
|2,39
|53.606
|% -9,13
|
|THYAO
|10,68
|1.649.957.670
|% -2,02
|
|PGSUS
|60,70
|1.250.024.091
|% -1,46
|
|ASELS
|26,58
|1.216.997.429
|% -2,57
|
|GARAN
|8,33
|612.087.473
|% -2,91
|
|TSPOR
|5,37
|417.468.082
|% 3,27
|
|THYAO
|10,68
|1.649.957.670
|% -2,02
|
|YKBNK
|1,97
|253.297.741
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,52
|164.958.595
|% 3,40
|
|IHLAS
|0,62
|65.721.075
|% -7,46
|
|IHLGM
|1,04
|109.424.996
|% -5,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5546
|8,5975
|% -0,30
|
|Frank
|7,0855
|7,1282
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8187
|1,8279
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,60
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.480
|-0,60
|
|Tam
|2.486
|2.552
|-0,70
|
|Yarım
|1.209
|1.242
|-0,40
|
|Çeyrek
|607
|621
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,58
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|-1,22
|