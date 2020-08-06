***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 10:25
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865590
BIST
10:211.089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:217,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1013
En Düşük
7,0287
10:218,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1014
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4781
En Düşük
8,3315
10:21467,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,14
|Açılış
|: 467,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KLGYO
|8,71
|16.034.091
|% 9,97
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|OYAYO
|7,23
|5.413.965
|% 9,88
|
|ROYAL
|2,80
|953.744
|% 9,80
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|509.205
|% -9,99
|
|FMIZP
|86,45
|1.024.260
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,09
|227.124.574
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,02
|211.182.066
|% 1,52
|
|SISE
|6,13
|171.320.841
|% -1,76
|
|GARAN
|6,76
|102.045.734
|% -0,29
|
|ODAS
|2,42
|80.872.488
|% 3,42
|
|EKGYO
|2,09
|227.124.574
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,02
|211.182.066
|% 1,52
|
|ODAS
|2,42
|80.872.488
|% 3,42
|
|SISE
|6,13
|171.320.841
|% -1,76
|
|YKBNK
|2,12
|33.452.539
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3118
|9,3585
|% 1,07
|
|Frank
|7,7727
|7,8195
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8854
|1,8949
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|12,19
|
|Altın Gr.
|468
|468
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.133
|38,70
|
|Tam
|3.163
|3.233
|49,40
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|19,40
|
|Çeyrek
|770
|788
|9,70
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,17
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