***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 13:50
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885703
BIST
13:401.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:408,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0500
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4924
En Düşük
8,4096
13:409,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1115
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9353
En Düşük
9,7754
13:40518,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,63
|Açılış
|: 518,01
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:38
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.493.482
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.032.697
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,39
|761.499.175
|% 0,47
|
|PETKM
|4,23
|727.841.216
|% 3,17
|
|TSKB
|2,33
|604.849.496
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,30
|513.840.304
|% -3,23
|
|GARAN
|6,67
|440.688.235
|% 0,91
|
|TSKB
|2,33
|604.849.496
|% -8,63
|
|PETKM
|4,23
|727.841.216
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,30
|513.840.304
|% -3,23
|
|DOHOL
|2,46
|338.002.409
|% 0,82
|
|ODAS
|3,26
|396.093.173
|% 2,19
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4863
|8,4904
|% 0,60
|
|Euro
|9,9239
|9,9353
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,9860
|11,0411
|% 1,08
|
|Frank
|9,2227
|9,2782
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2547
|2,2660
|% 0,48
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|2,94
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,56
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.504
|36,77
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,79
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,89
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|1,25
|