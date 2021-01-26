***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:00
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904324
BIST
11:251.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:257,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3998
11:258,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9797
11:25442,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 442,39
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:23
|VAKFN
|8,26
|24.967.242
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.365.425
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|TACTR
|21,94
|1.632.380
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.441.498
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|734.350.674
|% 1,21
|
|GARAN
|9,45
|532.807.055
|% -0,94
|
|KARSN
|5,44
|515.945.883
|% 4,62
|
|KOZAL
|120,90
|458.371.869
|% -0,41
|
|ODAS
|4,03
|291.958.658
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,50
|734.350.674
|% 1,21
|
|TSKB
|1,93
|262.945.233
|% -1,53
|
|SKBNK
|1,52
|205.371.675
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,55
|178.329.319
|% -1,27
|
|KARSN
|5,44
|515.945.883
|% 4,62
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4057
|7,4103
|% 0,08
|
|Euro
|8,9882
|8,9937
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0707
|10,1212
|% -0,20
|
|Frank
|8,3075
|8,3576
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9710
|1,9809
|% 0,16
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,00
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,22
|