***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 16:59
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910000
BIST
16:591.538
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -24,38
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.538
16:597,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0439
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
16:598,4875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
16:59403,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,25
|Açılış
|: 403,98
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.829.223
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.202.741
|% 9,98
|
|BTCIM
|12,15
|31.291.247
|% 9,95
|
|CMBTN
|352,60
|34.226.665
|% -8,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|YAPRK
|126,30
|11.630.590
|% -8,48
|
|TGSAS
|24,00
|213.250.253
|% -8,19
|
|KRGYO
|6,30
|73.345.082
|% -7,89
|
|KOZAL
|145,80
|2.484.956.388
|% -1,95
|
|PETKM
|5,12
|2.477.059.684
|% -0,19
|
|SASA
|39,40
|1.881.134.774
|% 4,07
|
|GUBRF
|75,70
|1.649.821.161
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,53
|1.381.496.064
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,56
|1.228.276.454
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.381.496.064
|% -0,39
|
|PETKM
|5,12
|2.477.059.684
|% -0,19
|
|TSKB
|1,74
|377.900.351
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,88
|554.563.128
|% -1,37
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0022
|7,0081
|% 0,63
|
|Euro
|8,4813
|8,4875
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6859
|9,7344
|% 0,33
|
|Frank
|7,8133
|7,8604
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8594
|1,8688
|% 0,46
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-23,90
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.726
|-25,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-27,25
|
|Yarım
|1.291
|1.324
|-13,18
|
|Çeyrek
|647
|662
|-6,59
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|