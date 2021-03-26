***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:50
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920950
BIST
16:041.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -16,97
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:048,0229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0834
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:049,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1321
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:04445,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,66
|Açılış
|: 445,13
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:04
|BJKAS
|6,93
|594.445.818
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.513.925
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|19.886.696
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|90.844.914
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.444.839
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,92
|2.317.918.504
|% -1,00
|
|VESTL
|38,48
|880.556.257
|% 3,72
|
|SISE
|7,36
|799.210.531
|% 1,94
|
|AVOD
|9,49
|664.444.839
|% -9,96
|
|SASA
|45,52
|624.029.265
|% 0,35
|
|GARAN
|6,92
|2.317.918.504
|% -1,00
|
|SKBNK
|1,18
|194.643.358
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,75
|592.551.903
|% 5,04
|
|YKBNK
|2,17
|293.817.160
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,87
|238.772.003
|% -1,06
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0219
|8,0229
|% 1,05
|
|Euro
|9,4744
|9,4877
|% 1,41
|
|Sterlin
|11,0076
|11,0628
|% 1,33
|
|Frank
|8,4839
|8,5350
|% 0,94
|
|Riyal
|2,1323
|2,1429
|% 1,09
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,84
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,96
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.995
|8,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,56
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,20
|
|Çeyrek
|711
|728
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|63,24
|63,24
|1,29
|