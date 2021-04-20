***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 14:09
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929620
BIST
16:011.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:018,1210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0327
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:019,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:01461,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 461,92
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:01
|JANTS
|709,50
|47.750.803
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.131.005
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.186.414
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,10
|19.763.228
|% 6,72
|
|SAMAT
|4,23
|17.504.908
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|35.594.871
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.784.081
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,13
|1.187.461.321
|% 1,86
|
|EREGL
|18,27
|937.938.377
|% 0,61
|
|PETKM
|6,59
|782.022.198
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,85
|635.354.914
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,35
|547.149.445
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,85
|635.354.914
|% -0,54
|
|GARAN
|7,13
|1.187.461.321
|% 1,86
|
|TSKB
|1,27
|205.037.989
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,14
|330.113.996
|% 2,88
|
|PETKM
|6,59
|782.022.198
|% -0,30
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1204
|8,1210
|% 0,40
|
|Euro
|9,7788
|9,7872
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,3038
|11,3605
|% 0,26
|
|Frank
|8,8314
|8,8846
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1599
|2,1708
|% 0,49
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,36
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.103
|3,00
|
|Tam
|3.020
|3.117
|1,69
|
|Yarım
|1.460
|1.508
|0,82
|
|Çeyrek
|732
|754
|0,41
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,44
|67,44
|0,39
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:14XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 11, 741.00 milyon TL de
-
16:12GEDIK
Yüzde 4.66 oranında artışla 19.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 140 adet işlem
-
16:11ADEL
Yüzde 5.72 oranında artışla 24.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 275, 907 adet işlem
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 64 artarak (% 0.14 ) 1, 194
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, INVEO, ATLAS, JANTS