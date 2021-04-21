BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler10:27
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,1496
|8,1563
|% 0,61
|Euro
|9,8008
|9,8088
|% 0,41
|Sterlin
|11,2797
|11,3362
|% 0,08
|Frank
|8,8328
|8,8860
|% 0,13
|Riyal
|2,1605
|2,1714
|% 0,23
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,44
|Altın Gr.
|466
|466
|2,65
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,13
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,06
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|-0,19
Seans Raporu 10:27
- 10:42MRGYO Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 078 adet işlem
- 10:41ISKPL Yüzde -4.14 oranında düşüşle 30.10 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 305 adet işlem
- 10:40 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, YKBNK, ARCLK
- 10:40 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, KRDMD, PGSUS
- 10:40XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 16 kaybederek (% -0.69 ) 1, 173