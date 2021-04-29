***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 15:27
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932307
BIST
15:201.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 12,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:208,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0367
|Açılış
|: 8,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2288
En Düşük
8,1390
15:209,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0429
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0087
En Düşük
9,8754
15:20469,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 469,86
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:20
|CMBTN
|259,60
|11.089.809
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.318.630
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.498.621
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.243.623
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.642.970
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.250.752
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,22
|733.399.032
|% 1,40
|
|EREGL
|19,10
|477.302.451
|% 0,84
|
|PETKM
|6,63
|471.114.407
|% 1,69
|
|SASA
|36,74
|365.950.754
|% 0,93
|
|AKBNK
|4,89
|313.343.735
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,10
|231.594.916
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|733.399.032
|% 1,40
|
|PETKM
|6,63
|471.114.407
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,89
|313.343.735
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,10
|59.078.740
|% 2,80
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2204
|8,2254
|% 0,45
|
|Euro
|9,9860
|9,9922
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4208
|11,4781
|% 0,32
|
|Frank
|8,9981
|9,0523
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1821
|2,1931
|% 0,22
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,71
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|30,00
|
|Tam
|3.081
|3.160
|30,07
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|14,54
|
|Çeyrek
|747
|764
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|1,00
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Seans Raporu
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