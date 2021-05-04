***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 17:03
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934443
BIST
17:111.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,81
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:118,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:1110,0078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0524
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:11480,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,77
|Açılış
|: 480,39
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:10
|TSPOR
|2,09
|84.421.216
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.711.116
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.248.303
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.671.965
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.832.476
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|57.564.470
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,57
|1.611.571.196
|% 3,22
|
|THYAO
|12,63
|1.105.638.541
|% -2,24
|
|GARAN
|7,26
|836.368.994
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,54
|812.835.287
|% 2,03
|
|PETKM
|6,84
|763.876.426
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,08
|322.331.491
|% -1,89
|
|GARAN
|7,26
|836.368.994
|% -1,49
|
|DOHOL
|2,95
|337.136.849
|% -0,34
|
|PETKM
|6,84
|763.876.426
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,54
|812.835.287
|% 2,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3119
|8,3164
|% 0,84
|
|Euro
|9,9996
|10,0071
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4924
|11,5501
|% 0,46
|
|Frank
|9,0775
|9,1322
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 0,80
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,55
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,10
|
|B. Petrol
|68,42
|68,42
|0,86
|
Seans Raporu
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