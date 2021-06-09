***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 15:17
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941376
BIST
16:351.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:358,5746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:3510,4774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:35522,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,26
|Açılış
|: 522,49
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ATATP
|35,12
|89.430.095
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.832.384
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.582.739
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.249.388
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.259.612
|% 9,91
|
|METUR
|7,02
|17.695.377
|% -6,40
|
|NUGYO
|11,99
|7.835.210
|% -5,96
|
|EUKYO
|5,79
|3.770.759
|% -5,85
|
|AVTUR
|3,18
|7.614.475
|% -5,64
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,62
|1.343.861.264
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.609.013
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,03
|680.459.148
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,75
|620.305.411
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,20
|343.376.686
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,03
|680.459.148
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,26
|253.391.919
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,07
|212.273.623
|% 5,61
|
|THYAO
|14,62
|1.343.861.264
|% 0,97
|
|GARAN
|8,32
|707.609.013
|% 0,24
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5722
|8,5746
|% -0,36
|
|Euro
|10,4700
|10,4774
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,1089
|12,1696
|% -0,28
|
|Frank
|9,5690
|9,6267
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2808
|2,2923
|% -0,30
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,64
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|-6,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|-6,76
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,27
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,44
|
Seans Raporu
16:35
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16:47DESA
Yüzde 5.90 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 374 adet işlem
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16:46GSDDE
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 488 adet işlem
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, TAVHL, SISE
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 51 artarak (% 0.28 ) 1, 272
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, GSDDE, ATATP, SEKUR, BOBET, BMSCH