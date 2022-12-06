***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 15:02
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084789
BIST
16:194.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 31,61
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
16:1918,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
16:1919,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0600
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
16:191.065,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.065,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,23
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler16:17
|BARMA
|122,10
|32.433.667
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|771.271.207
|% 9,98
|
|RALYH
|33,72
|99.396.205
|% 9,98
|
|ALFAS
|199,30
|404.660.790
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.169.777.701
|% -9,97
|
|UFUK
|70,20
|6.185.357
|% -9,94
|
|YESIL
|4,00
|11.575.928
|% -9,91
|
|MANAS
|55,50
|27.314.208
|% -9,02
|
|KRDMD
|17,10
|10.971.276.573
|% 5,36
|
|THYAO
|134,70
|7.459.558.438
|% -2,81
|
|EREGL
|42,52
|5.615.070.961
|% 0,19
|
|SISE
|40,32
|4.250.747.788
|% 4,35
|
|AKBNK
|16,27
|3.612.164.919
|% -0,06
|
|KRDMD
|17,10
|10.971.276.573
|% 5,36
|
|EKGYO
|7,37
|2.961.308.311
|% 1,38
|
|ADESE
|1,87
|497.322.564
|% 1,08
|
|AKBNK
|16,27
|3.612.164.919
|% -0,06
|
|ISCTR
|10,26
|2.057.745.992
|% 1,08
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6392
|% 0,01
|
|Euro
|19,6048
|19,6134
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6777
|22,7914
|% 0,23
|
|Frank
|19,7655
|19,8845
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9423
|4,9670
|% -0,01
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|13,88
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.136
|7.244
|-43,00
|
|Tam
|7.170
|7.219
|51,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-1,14
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31XU100
Endeks 4, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 89, 311.00 milyon TL de
-
16:30RYSAS
Yüzde 5.01 oranında artışla 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 366, 000 adet işlem
-
16:29RALYH
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 031, 352 adet işlem
-
16:27KRDMD
Yüzde 4.81 oranında artışla 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 634, 436, 507 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 0.48 ) 4, 356