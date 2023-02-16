***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:23
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114085
BIST
13:565.017
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 66,85
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
13:5618,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 19,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
13:5620,2134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0552
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
13:561.113,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 1.113,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KONYA
|3.586,90
|17.999.064
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|207.231.932
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.001.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.425.830
|% 9,98
|
|LIDER
|108,00
|37.354.112
|% -10,00
|
|SKTAS
|3,44
|24.211.615
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.188.123
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|497.736.033
|% -9,94
|
|MRGYO
|4,82
|38.557.640
|% -9,91
|
|THYAO
|141,60
|6.322.812.167
|% 1,22
|
|EREGL
|43,36
|4.718.665.220
|% 4,94
|
|TUPRS
|627,40
|3.633.322.895
|% 9,13
|
|KRDMD
|19,23
|2.971.115.355
|% 9,95
|
|SISE
|44,68
|2.654.239.454
|% 4,64
|
|KRDMD
|19,23
|2.971.115.355
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,31
|2.390.499.839
|% 0,87
|
|YKBNK
|9,33
|1.329.354.696
|% 4,36
|
|EKGYO
|7,43
|911.882.101
|% 3,19
|
|EREGL
|43,36
|4.718.665.220
|% 4,94
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8499
|18,8523
|% 0,02
|
|Euro
|20,2048
|20,2134
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6687
|22,7824
|% 0,27
|
|Frank
|20,3727
|20,4954
|% 0,27
|
|Riyal
|5,0114
|5,0365
|% 0,04
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,11
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.580
|7.630
|-5,00
|
|Yarım
|3.703
|3.734
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,16
|