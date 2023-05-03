***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 12:10
***BNTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146215
BIST
13:574.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -119,91
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
13:5719,4749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0125
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
13:5721,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1238
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
13:571.262,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.262,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler13:55
|AVHOL
|19,61
|56.052.708
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|21.915.237
|% 9,95
|
|ISMEN
|44,54
|90.476.661
|% 6,81
|
|OYLUM
|3,79
|79.972.771
|% 6,46
|
|PAGYO
|28,84
|19.614.006
|% 4,19
|
|ENSRI
|7,93
|6.811.852
|% -10,01
|
|CVKMD
|153,90
|619.674.237
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.029.783
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.715.836
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.694.773
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,75
|4.360.538.260
|% -1,52
|
|ASTOR
|41,50
|786.565.132
|% -9,11
|
|GESAN
|54,30
|700.970.534
|% -9,95
|
|CVKMD
|153,90
|619.674.237
|% -10,00
|
|ALFAS
|317,00
|321.837.171
|% -9,99
|
|EUPWR
|77,75
|4.360.538.260
|% -1,52
|
|AKFYE
|11,17
|309.689.914
|% -8,59
|
|ASTOR
|41,50
|786.565.132
|% -9,11
|
|FORMT
|2,74
|36.203.896
|% -2,84
|
|GESAN
|54,30
|700.970.534
|% -9,95
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4724
|19,4764
|% 0,07
|
|Euro
|21,5159
|21,5379
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2732
|24,3949
|% 0,34
|
|Frank
|21,8155
|21,9469
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1759
|5,2019
|% 0,05
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-2,15
|