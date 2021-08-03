***BNTAS* *GLYHO* *ACSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BNTAS******GLYHO******ACSEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ACSEL, BNTAS, GLYHO04.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaACIPAYAM SELULOZ ACSEL 0,09 0,0765Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaBANTAS AMBALAJ BNTAS 50,00000 Kaydi PayGLOBAL YAT. HOLDING GLYHO 99,45477 1,50 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954478BIST