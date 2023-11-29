***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2023 12:08
***BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BNTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adnan Erdan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220841
BIST
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12:568.062
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -31,20
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
12:5628,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
12:5631,7405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0416
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7217
12:561.895,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.893,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|253.585.317
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.335.860
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.228.495
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.541.460
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.126.141
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|649.142.323
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.743.635
|% -9,93
|
|THYAO
|257,25
|4.195.562.135
|% -1,44
|
|SASA
|50,10
|2.424.794.227
|% 2,04
|
|TUPRS
|156,50
|2.132.668.226
|% 0,32
|
|EREGL
|41,28
|1.415.051.442
|% 0,54
|
|AKBNK
|33,94
|1.400.696.133
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,25
|368.984.576
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,40
|1.338.631.794
|% 0,94
|
|EKGYO
|7,51
|510.216.743
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,18
|1.223.867.843
|% 0,09
|
|HEKTS
|22,64
|1.127.561.341
|% 2,91
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8942
|28,9005
|% -0,01
|
|Euro
|31,7286
|31,7405
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,5591
|36,7424
|% -0,06
|
|Frank
|32,8570
|33,0549
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6851
|7,7236
|% 0,03
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|939,13
|940,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,95
|1.048,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,56
|% 0,66
|