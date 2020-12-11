***BNTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***BNTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BNTAS]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 09/12/2020 tarihinde başlayan ve 23/12/2020 tarihinde hak kullanım süresi sona erecek olan % 25 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin belirtilen tarihler arasında Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde işlem yapmaları gerekmektedir. Şirket rüçhan hakkı kullanım bedelini 1,5 TL olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892722BIST