***BNTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.12.2020 09:17
***BNTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNTAS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 09/12/2020 tarihinde başlayan ve 23/12/2020 tarihinde hak kullanım süresi sona erecek olan % 25 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin belirtilen tarihler arasında Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde işlem yapmaları gerekmektedir. Şirket rüçhan hakkı kullanım bedelini 1,5 TL olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892722
BIST
10:341.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,36
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:347,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0518
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9421
En Düşük
7,8772
10:349,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0462
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:34468,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,25
|Açılış
|: 468,09
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DITAS
|38,72
|4.319.139
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.705.620
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,11
|5.667.511
|% -6,80
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|927,00
|371.728
|% -5,59
|
|BRMEN
|2,45
|507.480
|% -4,67
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|GARAN
|9,46
|297.356.341
|% -0,42
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|ASELS
|17,37
|178.676.392
|% -1,47
|
|SISE
|7,22
|733.853.967
|% 0,84
|
|ODAS
|3,76
|294.248.252
|% -3,09
|
|SKBNK
|1,43
|93.282.130
|% 0,00
|
|PETKM
|4,80
|306.079.980
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,79
|100.255.695
|% -0,56
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9363
|7,9408
|% 0,64
|
|Euro
|9,6314
|9,6372
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,5389
|10,5918
|% 0,72
|
|Frank
|8,9170
|8,9707
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1094
|2,1200
|% 0,55
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
|