***BNTAS* *OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BNTAS******OZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BNTAS, OZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) paylarının piyasalarında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEmin AKAR36114593Asuman KALAYCI44854609Ümit KALAYCI32729494Gökçem AKIN14195578Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/04/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878733BIST