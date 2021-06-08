***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.06.2021 15:31
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz işleminin tamamlanması üzerine SPK'ya başvuruda bulunulması hakkında
Şirketimiz paylarının ilk halka arzı kapsamında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 280.000.000 TL'den 380.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımının tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2021 tarih 2021/35 sayılı kararı kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.06.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941064
BIST
16:571.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:578,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,6200
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8,6340
En Düşük
8,5831
16:5710,4940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,4500
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|Önceki Kapanış
|: 10,4900
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16:57521,67
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|Açılış
|: 521,67
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|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,18
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ATATP
|31,94
|22.974.123
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.291.563
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.441.487
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.799.215
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,81
|18.990.990
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|METUR
|20,86
|20.245.602
|% -7,29
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,35
|941.822.908
|% 0,72
|
|KOZAL
|127,20
|829.389.504
|% 1,52
|
|THYAO
|14,31
|769.046.171
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,26
|467.967.598
|% 0,89
|
|SASA
|34,48
|461.987.951
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,26
|467.967.598
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|228.601.171
|% 0,50
|
|GARAN
|8,35
|941.822.908
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,20
|118.344.075
|% 0,84
|
|TSKB
|1,41
|117.550.738
|% 1,44
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6019
|8,6038
|% -0,10
|
|Euro
|10,4869
|10,4928
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,1108
|12,1715
|% -0,51
|
|Frank
|9,5501
|9,6076
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-12,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-4,00
|
|Tam
|3.443
|3.530
|-9,98
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|-4,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,63
|