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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

17.06.2021 12:24



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine ilişkin sözleşme ekde yer Almaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/03/2021 31/03/2021 102



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942806


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IDGYO 5,50 1.523.875 % 10,00  
ISBIR 6.655,20 1.074.824 % 10,00  
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Tam 3.301 3.384 -64,69  
Yarım 1.595 1.637 -31,29  
Çeyrek 800 818 -15,64  
Gümüş.Ons 26,60 26,64 -0,37  
Gümüş Gr. 7,40 7,41 -0,07  
B. Petrol 74,22 74,22 -0,17  
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