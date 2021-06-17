***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.06.2021 12:24
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine ilişkin sözleşme ekde yer Almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 26/03/2021 31/03/2021 102
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942806
BIST
13:491.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.421
13:498,6257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
13:4910,3095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0324
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3018
13:49499,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,46
|Açılış
|: 499,56
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
499,45
BIST En Aktif Hisseler13:47
|RODRG
|18,70
|2.619.794
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.523.875
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.074.824
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.688.341
|% 9,99
|
|UZERB
|50,55
|1.588.787
|% 9,94
|
|BERA
|18,81
|15.743.838
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|918.018
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|239.879
|% -9,96
|
|YESIL
|2,10
|150.335.091
|% -9,48
|
|PENTA
|33,26
|42.026.138
|% -5,51
|
|THYAO
|14,62
|950.085.141
|% 2,09
|
|GARAN
|8,36
|411.591.244
|% 0,00
|
|BOBET
|5,66
|378.599.892
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,21
|340.822.898
|% -0,45
|
|EREGL
|18,57
|283.419.512
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,21
|340.822.898
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,21
|182.560.038
|% -0,90
|
|BOBET
|5,66
|378.599.892
|% 4,04
|
|YESIL
|2,10
|150.335.091
|% -9,48
|
|THYAO
|14,62
|950.085.141
|% 2,09
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6192
|8,6271
|% 0,13
|
|Euro
|10,2996
|10,3122
|% -0,29
|
|Sterlin
|12,0192
|12,0795
|% 0,06
|
|Frank
|9,4066
|9,4633
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2985
|2,3101
|% 0,35
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-13,12
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|-67,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|-64,69
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-31,29
|
|Çeyrek
|800
|818
|-15,64
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,22
|74,22
|-0,17
|