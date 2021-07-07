***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2021AçıklamalarSermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Tadil Metni Uyarınca Tesciliİlgi:29.06.2021 tarihli özel durum açıklamasıŞirketimizin 280.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.400.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 100.000.000 TL artırılarak 380.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/07/2021 07/07/2021 10365http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947647BIST