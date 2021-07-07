***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.07.2021 14:13
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Açıklamalar
Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Tadil Metni Uyarınca Tescili
İlgi:29.06.2021 tarihli özel durum açıklaması
Şirketimizin 280.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.400.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 100.000.000 TL artırılarak 380.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/07/2021 07/07/2021 10365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947647
BIST
14:461.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:468,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:4610,2620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0125
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:46504,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,13
|Açılış
|: 504,25
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TUREX
|10,52
|19.499.441
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|24.893.285
|% 9,71
|
|AGYO
|2,25
|27.397.387
|% 7,66
|
|SELVA
|6,95
|44.827.482
|% 7,09
|
|LOGO
|37,20
|84.557.475
|% 6,90
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,77
|820.871.966
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,39
|419.154.072
|% 0,37
|
|THYAO
|13,89
|394.888.745
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,26
|389.133.477
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|368.930.427
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|389.133.477
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|163.050.489
|% -5,26
|
|GARAN
|8,77
|820.871.966
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,39
|419.154.072
|% 0,37
|
|GWIND
|3,79
|221.491.501
|% 1,34
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6708
|8,6741
|% -0,14
|
|Euro
|10,2567
|10,2620
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9665
|12,0265
|% 0,13
|
|Frank
|9,3582
|9,4146
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3066
|2,3181
|% -0,11
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,37
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|1,00
|
|Tam
|3.323
|3.407
|-1,96
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-0,94
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,33
|