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***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

07.07.2021 14:13



***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Açıklamalar

Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşmenin Tadil Metni Uyarınca Tescili
İlgi:29.06.2021 tarihli özel durum açıklaması
Şirketimizin 280.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 1.400.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 100.000.000 TL artırılarak 380.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/07/2021 07/07/2021 10365



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947647


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