***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.08.2022 18:13
***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2022-30.06.2022 Ara Dönem Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052491
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1154
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.025,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|564.017.382
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.712.826
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.866.604
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.805.365
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|114.816.690
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.140.986
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.247.459
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,36
|42.422.308
|% -9,06
|
|INTEM
|94,05
|37.803.579
|% -6,88
|
|THYAO
|58,20
|5.470.613.168
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,36
|2.552.043.936
|% 2,74
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|SISE
|23,42
|1.871.727.532
|% -1,43
|
|EKGYO
|3,49
|1.923.384.562
|% 8,05
|
|TSKB
|3,19
|1.786.677.189
|% 2,57
|
|YKBNK
|5,24
|2.368.675.039
|% 3,56
|
|ODAS
|4,02
|1.569.054.105
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|654.505.276
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9501
|17,9614
|% 0,29
|
|Euro
|18,2389
|18,2589
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5749
|21,6831
|% -0,66
|
|Frank
|18,5651
|18,6769
|% -0,63
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-14,92
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.872
|6.936
|-54,00
|
|Yarım
|3.349
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE